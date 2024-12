Viral VIDEO: तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई वीडियो में अर्धनग्न होकर क्यों मार रहे हैं खुद को कोड़े

Highlights अन्ना विश्वविद्यालय में कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार 19 वर्षीय लड़की के लिए न्याय की मांग करते हुए कोयंबटूर में खुद को कोड़े मारे गुरुवार को भाजपा नेता ने कहा था कि वह 48 दिनों तक उपवास रखेंगे और तब तक जूते नहीं पहनेंगे जब तक कि तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता

K Annamalai Video: तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार 19 वर्षीय लड़की के लिए न्याय की मांग करते हुए कोयंबटूर में खुद को कोड़े मारे। गुरुवार को भाजपा नेता ने कहा था कि वह 48 दिनों तक उपवास रखेंगे और तब तक जूते नहीं पहनेंगे जब तक कि तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "कल मैं अपने घर के सामने विरोध प्रदर्शन करूंगा, जहां मैं खुद को छह बार कोड़े मारूंगा। मैं 48 दिनों तक उपवास रखूंगा और छह भुजाओं वाले मुरुगन से अपील करूंगा। हर भाजपा सदस्य के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।"

भाजपा और एआईएडीएमके नेताओं ने 26 दिसंबर को भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असहमति को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "यह अत्याचार है। वे हमारी आवाज को कुचलना चाहते हैं।"

ये नेता उस घटना का विरोध कर रहे थे जिसमें अन्ना विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ सोमवार रात विश्वविद्यालय परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था।

