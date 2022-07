Surkanda Devi temple: रोपवे में तकनीकी खराबी, बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय सहित 50 श्रद्धालु 25 मिनट हवा में फंसे, फोटो वायरल

Highlights ट्रॉली में कोई यात्री नहीं फंसा है। रोपवे ट्रॉली अचानक बीच हवा में रुक गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले में स्थित इस रोपवे सेवा का उद्घाटन किया था।

देहरादूनः उत्तराखंड में मसूरी के पास स्थित सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर के रोपवे में रविवार को तकनीकी खराबी आ जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक किशोर उपाध्याय सहित करीब 40 से 50 श्रद्धालु कुछ देर तक बीच हवा में फंसे रहे।

टिहरी गढ़वाल के एसएसपी नवनीत भुल्लर सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे ट्रॉली तकनीकी खराबी के कारण 20 से 25 मिनट तक रुकी रही। सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए हैं और रोपवे अब सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रॉली में कोई यात्री नहीं फंसा है।

Uttarakhand | Surkanda Devi temple ropeway was halted for 20 to 25 mins due to a technical fault in the trolley. All the passengers have come out safely and the ropeway is now running smoothly. No passenger is trapped in the trolley: Tehri Garhwal SSP Navneet Bhullar to ANI