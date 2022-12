सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र को दोटूक, कहा- "हमारे द्वारा घोषित हर कानून बाध्यकारी, कॉलेजियम का पालन करना होगा"

Highlights कॉलेजियम सिस्टम पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दोटूक कहा हमारे सारे फैसले बाध्यकारी हैं केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम का पालन करे और सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के आधार पर कार्य करे वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम की आलोचना करते हुए इसे अपारदर्शी बताया था

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवाओं (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को दोटूक कह दिया है कि उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम बाध्यकारी है और उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चल रही टीका-टिप्पणी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किये गये सभी कानून बाध्यकारी हैं और कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

Any law declared by Supreme Court is "binding" on all, collegium system must be followed: SC