'बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले जांच की जरूरत', महिला पहलवानों के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील

Highlights पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की बात कही सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करेगा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पहलवान लगातार बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई की गई।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में सुनवाई के दौरान दलील रखी कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।

अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये दलील पेश की है।

Preliminary probe needed before FIR is registered on sexual harassment allegations of women wrestlers: Delhi Police to SC