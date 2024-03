Supreme Court: न्यायपालिका पर दबाव और अदालतों को बदनाम करने का प्रयास, 600 वकील ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा, पढ़े लेटर

Highlights रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। झूठी कहानियां बनाता है और इसकी तुलना वर्तमान में होने वाली घटनाओं से करता है। अदालतों को प्रभावित करना और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें असहज करना है।

Supreme Court: वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत अनेक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एक निहित स्वार्थ वाला समूह ‘बेकार के तर्कों और घिसे-पिटे राजनीतिक एजेंडा’ के आधार पर न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को 26 मार्च को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘उनकी दबाव की रणनीति राजनीतिक मामलों में, विशेषकर उन मामलों में सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है जिनमें भ्रष्टाचार की आरोपी राजनीतिक हस्तियां होती हैं। ये रणनीतियां हमारी अदालतों के लिए हानिकारक हैं और हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालती हैं।’’

Prominent lawyers including Harish Salve, Manan kumar Mishra, Adish agarwala, Chetan Mittal, Pinky Anand, Hitesh Jain, Ujjwala Pawar, Uday Holla, Swaroopama Chaturvedi are among over 600 lawyers who have addressed a letter to CJI expressing concern over attempts to undermine the… pic.twitter.com/xidA927Sbb