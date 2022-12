अलीगढ़: चलती ट्रेन में सफर कर रहे शख्स के गले से अचानक पार हुआ सरिया, घटनास्थल पर ही युवक की हो गई मौत

Highlights अलीगढ़ में हुए एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शख्स नीलांचल एक्सप्रेस से सफर कर रहा था तभी यह घटना घटी है। चलती ट्रेन में सरिया के गले से आर-पार होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।

लखनऊ: अलीगढ़ के सोमना रेलवे स्टेशन पर एक घटना घट गई है जिसमें एक शख्स के मौके पर ही मौत हो गई है। यहां पर ट्रेन में सवार एक शख्स के गले से सरिया पार हो गई है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है।

घटना के बाद आरपीएफ, सीआरपीएफ और रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और लाश को कब्जे में ले लिया था। हालांकि यह हादसे कैसे हुआ है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के सोमना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर घटनी है। खबर के अनुसार, जहां यह घटना घटी है वहां पर निर्माण का काम चल रहा था। ऐसे में जब चलती हुई नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म से गुजरती है तो इस दौरान इंजन के बाद दूसरे डिब्बे में बैठे एक शख्स के गले से सरिया पार कर गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है।

