"भगवंत मान खून का प्यासा हो गया है...", गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले सुखपाल सिंह खैरा, पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अमृतसर: पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है। गुरुवार को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद पहली बार सुखपाल खैरा ने अपने खिलाफ आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खून का प्यासा हो गया है और वह मुझे जान से भी मारवा सकता है।

दरअसल, कांग्रेस नेता को 2015 के ड्रग्स मामले में गुरुवार सुबह उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से हिरासत में लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए खैरा ने कहा, "भगवंत मान खून का प्यासा हो गया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह मुझे शारीरिक रूप से भी खत्म कर दे। मुझे कुछ बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है...भगवंत मान पंजाब में कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप ने पंजाब में कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने के लिए ऐसा किया है...आखिरकार सच्चाई की जीत होगी।...''

#WATCH | Congress leader Sukhpal Singh Khaira who has been detained by Punjab Police in a drugs case says, "Bhagwant Mann has become thirsty for blood. I will not be surprised if he gets me physically eliminated also. I sense something very very dangerous...Bhagwant Mann is not… pic.twitter.com/G15b2HmgEB