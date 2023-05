चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर तंज, कहा- तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी को घेरा कहा- मोदी केवल विलाप करते रहेंगे

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के खिलाफ अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी ने मुद्दा भले ही चीनी घुसपैठ का उठाया हो लेकिन उन्होंने इशारों मे ही नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान किए गए धार्मिक कर्मकांडों पर भी तंज कसा।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर के कहा, "शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे। मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि ‘कोई आया नहीं’। तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है जैसा कि रावण के साथ हुआ था।"

Xi led China has once again demonstrated that even if China continues to put Bharat Mata in chains, and amputates her, Modi, Waiter, and Suit Boot will only groan and moan and say “koi aaya nahin”. Tantrik pujas always hits back and paralyses as was seen with Ravan.