भारतीय नौसेना को मिला आधुनिक युद्धपोत 'महेंद्रगिरी', अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस पोत को मुंबई में समंदर में उतारा गया

Highlights भारतीय नौसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हुआ है युद्धपोत ‘महेंद्रगिरी’ का शुक्रवार को मुंबई में जलावतरण किया गया यह युद्धपोत ‘परियोजना 17-ए’ के बेड़े के तहत निर्मित सातवां जहाज है

मुंबई: भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए दिन-रात सतर्क रहने वाली भारतीय नौसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। एक सितंबर को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के युद्धपोत ‘महेंद्रगिरी’ का शुक्रवार को मुंबई में जलावतरण किया गया। जलावतरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे।

नौसेना के युद्धपोत ‘महेंद्रगिरी’ का नाम ओडिशा में पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। यह युद्धपोत ‘परियोजना 17-ए’ के बेड़े के तहत निर्मित सातवां जहाज है। यह युद्धपोत उन्नत युद्धक प्रणालियों, अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है।

#Mahendragiri a technologically advanced warship stands as a symbol of #India's determination to embrace its rich naval heritage, while propelling itself towards a future of indigenous defence capabilities.



