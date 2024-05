Baramati Lok Sabha seat: अजीत पवार के घर जाकर मां आशाताई से आशीर्वाद, सुले ने वोट डालने के बाद कहा-काकी से मिलने में कैसा हर्ज!

Highlights सुनेत्रा पवार का यह पहला लोकसभा चुनाव है। मां आशाताई पवार से मुलाकात की। आशा काकी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आई थीं।

Baramati Lok Sabha seat: महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं सुप्रिया सुले ने वोट डालने के बाद मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती से चौथी बार चुनाव लड़ रहीं सुले का मुकाबला उनके चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। इस सीट पर मतदान मंगलवार सुबह सात बजे से जारी है। यह पहली बार है कि प्रभावशाली पवार परिवार के दो सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सुनेत्रा पवार का यह पहला लोकसभा चुनाव है।

#WATCH | Baramati, Maharashtra: After casting her vote, NCP-SCP MP and candidate from Baramati Lok Sabha seat, Supriya Sule says, "In a strong democracy, the Constitution should be kept at the centre and third phase of voting is taking place, it should be done peacefully."… pic.twitter.com/bMxvrDaOVM