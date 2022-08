केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, कहा- कोविड-19 के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी सभाओं से बचें

Highlights देशभर में शुक्रवार को 16,561 नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए देश के कुल कोविड -19 के आंकड़े बढ़कर 4,42,23,557 मामले वहीं कोरोना संक्रमण के चलते देश में हो चुकी हैं 5,26,928 मौतें

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्यों से कहा गया है कि उन्हें कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी सभाओं को करने से बचना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है।

देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले कोरोनोवायरस संक्रमण में वृद्धि दर्ज करना जारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में शुक्रवार को 16,561 नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए। इन अतिरिक्त के साथ, देश के कुल कोविड -19 के आंकड़े बढ़कर 4,42,23,557 मामले और 5,26,928 मौतें हुईं।

Ministry of Home Affairs issues advisory, asks states and Union Territories to avoid large congregations in the ceremony of Independence Day as a precaution against Covid-19.