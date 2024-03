Sri Ujjaini Mahakali Devasthanam: श्री उज्जयिनी महाकाली मंदिर में पूजा-अर्चना, प्रधानमंत्री मोदी को देवी की तस्वीर भेंट, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights 6,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की और एक रैली को भी संबोधित किया। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन (सीएआरओ) केंद्र राष्ट्र को समर्पित की। मंदिर में दर्शन करने के बाद संगारेड्डी जिले के लिए रवाना हो गए।

Sri Ujjaini Mahakali Devasthanam: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को यहां श्री उज्जयिनी महाकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को देवी की एक तस्वीर भेंट की। गत रात यहां राज भवन में ठहरे मोदी मंदिर में दर्शन करने के बाद संगारेड्डी जिले के लिए रवाना हो गए। वह वहां 6,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की और एक रैली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन (सीएआरओ) केंद्र राष्ट्र को समर्पित की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को और बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है।

Addressing a programme at the launch of development works in Sangareddy, Telangana.https://t.co/NTXrp0hh1a — Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2024

BRS and Congress lack vision for the development of Telangana. BJP is fully committed to diligently serving the people of the state. Addressing a rally in Sangareddy.https://t.co/P6rVGTYW82 — Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2024

इसका उद्देश्य स्वदेशी और नवीन समाधान प्रदान करने के लिए घरेलू और सहयोगी अनुसंधान के माध्यम से विमानन क्षेत्र को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करना है। इस पर 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मोदी तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

Prayed for the good health, well being and prosperity of all Indians at the Sri Ujjaini Mahakali Devasthanam, Secunderabad. pic.twitter.com/7v33OONdEA — Narendra Modi (@narendramodi) March 5, 2024

