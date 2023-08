BRICS Summit 2023: जल्द भारत 5 ट्रिलियन की इकॉनोमी बन जाएगा, ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी

जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को उन्होंने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया। अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

पीएम मोदी ने आगे कहा, "भारत में जीएसटी और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोले गए हैं... प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, हमने वित्तीय समावेशन में एक छलांग...आज, सड़क विक्रेताओं से लेकर शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है...हम भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं।"

#WATCH | Today, India is the fastest-growing major economy in the world. Soon, India will be a 5 trillion dollar economy: PM Modi at BRICS Business Forum Leaders' Dialogue in Johannesburg, South Africa pic.twitter.com/XWuOPOAfTz