कश्मीर के कुलगाम में सेना का जवान लापता, कार में मिले खून के धब्बे, खोज अभियान जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले से सेना के एक जवान के लापता होने की खबर है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुलगाम जिले के अचथल इलाके के रहने वाले जावेद अहमद वानी शनिवार शाम को लापता हो गए थे।

अधिकारियों के मुताबिक, वानी लद्दाख क्षेत्र में तैनात थे और फिलहाल छुट्टी पर थे। उन्होंने बताया कि वानी की कार शनिवार शाम को पारनहाल में मिली। अधिकारियों के अनुसार, लापता सैनिक का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया है।

VIDEO | Security forces launch a search operation for a missing Army soldier in Jammu and Kashmir's Kulgam. pic.twitter.com/fvTyO0PhzS