Solar Mission: आदित्य एल-1 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक की पार, जानें अभी कितनी बार पार करना होगा अर्थ-बाउंड फायर

Solar Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का पहला सौर मिशन आदित्य एल 1 ने पृथ्वी की ओर जाने वाली तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसरो ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है।

इसरो ने बताया कि नई कक्षा 296 किमी x 71767 किमी है। पृथ्वी के चारों ओर आदित्य एल 1 की परिक्रमा कक्षा संचालन किए जाएंगे जिनमें से तीन दिन में वह सफलतापूर्वक इसे पूरा करेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में इसरो ने लिखा, “तीसरा पृथ्वी-बाध्य युद्धाभ्यास (ईबीएन # 3) ISTRAC, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरीशस, बेंगलुरु, एसडीएससी-शार और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने उपग्रह को ट्रैक किया। प्राप्त की गई नई कक्षा 296 किमी x 71767 किमी है। अगला युद्धाभ्यास (ईबीएन#4) 15 सितंबर, 2023 को लगभग 02:00 बजे के लिए निर्धारित है।"

Aditya-L1 Mission:

The third Earth-bound maneuvre (EBN#3) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.



ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation.



The new orbit attained is 296 km x 71767 km.