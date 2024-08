गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर तोड़ी झुग्गियां, एक्शन में पुलिस, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष समेत 20 गिरफ्तार

Highlights हिंदू रक्षा दल द्वारा बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का आरोप अब पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला चश्मीदीदों ने बताया सारा किस्सा

नई दिल्ली: गाजियाबाद में स्थित रेलवे स्टेशन के पास रह रहे झुग्गी-झोपड़ी में बांग्लादेशी बताकर लोगों को बुरी तरह से शुक्रवार को हिंदू रक्षा दल के द्वारा कथित रूप स पीटा गया। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी और आगे बताया कि इस तरह से जबरन लोगों की झुग्गी तोड़ना अपराध है। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सामने आई है।

इस मामले और कथित रूप से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। इस आरोप में हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी और कई व्यक्तियों को इसमें उनका साथ देने पर गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हमला करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया गया, उनपर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की।

