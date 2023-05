एसआईयू ने पाकिस्तान से सक्रिय पांच ‘आतंकवादियों’ के मकानों पर मारा छापा, कई साक्ष्य व आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद

जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत ने 26 अप्रैल को किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये आतंकवादी सीमा पार से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

