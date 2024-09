सिख समुदाय पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक घमासान, सिख नेताओं ने उनके घर के बाहर किया प्रदर्शन, कहा- माफी मांगों

Highlights सिख समुदाय पर दिए गए उनके बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है भाजपा दिल्ली के सिख प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी के बाहर विरोध मार्च निकाला और उनसे माफी की मांग की भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए भाषण के बाद सिख समुदाय के नेताओं ने बुधवार को उनके सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सिख समुदाय पर दिए गए उनके बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भाजपा दिल्ली के सिख प्रकोष्ठ ने सिख समुदाय पर दिए गए बयान के विरोध में राहुल और सोनिया गांधी के आवास के बाहर विरोध मार्च निकाला और उनसे माफी की मांग की।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान आरपी सिंह ने कहा, "राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया और सिखों के बारे में बयान दिया कि सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है...।"

महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां लेकर विज्ञान भवन से मार्च करते हुए गांधी के आवास 10 जनपथ की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके अलावा सिख समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने गांधी के खिलाफ नारे लगाए और सिखों को कथित तौर पर "अपमानित" करने के लिए उनसे माफी की मांग की, देश में 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

यह राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान के बाद भारत में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष के नेता ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम किया है। सोमवार को वाशिंगटन डीसी में भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर समझने का भी आरोप लगाया।

#WATCH | Delhi: Sikh Prakoshth of BJP Delhi holds protest against Lok Sabha LoP & Congress MP Rahul Gandhi outside his residence over his statement on the Sikh community. pic.twitter.com/cw5JEn9gpX