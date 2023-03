सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा, "योगी आदित्यनाथ ने यूपी से क्राइम खत्म कर दिया, 2024 में लोग उनके नाम पर भाजपा को वोट दें"

Highlights भगवंत मान सरकार से नाराज सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने खोला सियासी मोर्चा बलकौर सिंह 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की बलकौर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के यूपी की कमान संभालते ही वहां क्राइम खत्म हो गया

चंडीगढ़: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का यह मानना है कि अगर यूपी की बजाय योगी आदित्यनाथपंजाब के मुख्यमंत्री होते तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने लोगों से अपील की कि वो 2024 में होने वाले आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करें।

बलकौर सिंह ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, यूपी से क्राइम खत्म हो गया है और वह एक आदर्श राज्य बन गया है और अगर मेरा बेटा सिद्धू का जन्म भी यूपी के किसी गांव में हुआ होता तो शायद उसकी 28 साल की उम्र में हत्या नहीं होती।

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने रविवार को कहा, "आज हमने अपना जवान बेटा खो दिया है। हत्यारों ने उसे गोली मार दी। हमें केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद आ रही है। अगर वो यहां के सीएम होते तो अपराधी ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आगामी 2024 के चुनावों में लोग योगी के नाम पर भाजपा को वोट करें क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को क्राइम मुक्त करके आदर्श राज्य बन दिया है।"

उन्होंने कहा, "मेरा बेटा सिद्धू एक आम आदमी के परिवार में पैदा हुआ, अगर वह किसी राजनीतिक परिवार में पैदा होता तो क्या भला कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता।"

पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया भगवंत मान पर हमला करते हुए बलकौर सिंह ने कहा अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब सरकार ने उस दिन कार्रवाई शुरू की, जिस दिन मेरे बेटे सिद्धू की हत्या की पहली बरसी थी। सरकार ने जानबूझ कर साजिश के तहत बेटे की मौत के दिन अमृतपाल सिंह की तलाश शुरू की ताकि लोगों का ध्यान सिद्धू से हट जाए।"

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बलकौर सिंह ने कहा, "मैं भगवंत मान सरकार से पूछना चाहता हूं कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए उन्हें कोई और दिन नहीं मिला था क्या? उन्होंने आज क्यों चुना? आज पंजाब में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है। क्या वो सिद्धू की हत्या को इस तरह से दबाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह की तलाश इसलिए की जा रही है ताकि उनके बेटे की हत्या की बरसी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर लोगों का ध्यान न जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मूसेवाला के लिए उठ रही इंसाफ की आवाज को दबाया जा सके। मनसा में जनसभा को संबोधित करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि आज की तारीख में जेल में बंद लोगों के पास इंटरनेट है, लेकिन पंजाब के लोगों के पास इंटरनेट नहीं है।

मालूम हो कि 29 मई 2022 को पंजाब में मनसा जिले में प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा है और वो इस समय पंजाब की जेल में बंद है।

