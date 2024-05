चिलचिलाती गर्मी के बाद दिल्लीवासियों को कल भीषण गर्मी से मिली राहत, आज मौसम में बदलाव, देखें वीडियो

Highlights शहर बढ़ते तापमान और आर्द्रता से जूझ रहा था और शुक्रवार शाम को तेज हवाओं ने पारा नीचे ला दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में 50 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से हवाएं चलने की सूचना है। मौसम विभाग ने भी लोगों से घर के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया।

नई दिल्ली:दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात धूल भरी आंधी चलने के बाद आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में बदलाव महसूस किया गया। दिल्ली में शुक्रवार शाम तेज हवाएं चलीं जब कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद भारी रेत और आंधी के साथ बारिश ने शहर और आसपास के इलाके में आसमान को धुंधला कर दिया।

#WATCH | Delhi: A change in the weather experienced in the National Capital this morning after Delhi and the adjoining areas experienced a duststorm last night. Light rains are also seen in some areas of Delhi.



(Visuals from Vijay Chowk) pic.twitter.com/BoEoBwFF62 — ANI (@ANI) May 11, 2024

शहर बढ़ते तापमान और आर्द्रता से जूझ रहा था और शुक्रवार शाम को तेज हवाओं ने पारा नीचे ला दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में 50 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से हवाएं चलने की सूचना है।

#WATCH | Delhi: A change in the weather experienced in the National Capital this morning after Delhi and the adjoining areas experienced a duststorm last night.



(Visuals from Dhaula Kuan) pic.twitter.com/a0g7Fjlo69 — ANI (@ANI) May 11, 2024

शुक्रवार को दिल्ली के उजवा में 77 किमी प्रति घंटा; जाफरपुर में 57 किमी प्रति घंटा; लोधी रोड में 61 किमी प्रति घंटा; प्रगति मैदान में 63 किमी प्रति घंटा; पीतमपुरा में 57 किमी प्रति घंटा; नारायणा में 50 किमी प्रति घंटा; नजफगढ़ में 40 किमी प्रति घंटा तेज हवाएं चलने की सूचना थी।

#WATCH | Delhi: A change in the weather experienced in the National Capital this morning after Delhi and the adjoining areas experienced a duststorm last night.



(Visuals from Civil Lines) pic.twitter.com/csohmJTmMO — ANI (@ANI) May 11, 2024

मौसम विभाग ने भी लोगों से घर के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सलाह में कहा, "निवासियों से घर के अंदर रहने, अपनी खिड़कियां और दरवाजे सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया जाता है।"

Gusty Winds (at 2200 hrs IST of today) reported (kmph) over Delhi: Ujwa 77 kmph; Jafarpur 57 kmph; Lodhi road 61 kmph; Pragati Maidan 63 kmph; Pitampura 57 kmph; Narayana 50 kmph; Najafgarh 40 kmph.#WeatherUpdatepic.twitter.com/xnlYW8lNga — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 10, 2024

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आईएमडी ने कहा कि दिन के दौरान सापेक्ष आर्द्रता 47 से 64 प्रतिशत के बीच रही।

Web Title: change in weather experienced in this morning after Delhi and the adjoining areas experienced a duststorm last night