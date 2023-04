सिद्धारमैया ने टीवी चैनल के दावे को 'झूठा' बताया, जिसमें उनके हवाले से कहा गया, "कांग्रेस हाईकमान चुनाव जीतने के बाद डीके शिवकुमार को नहीं बनाएगा सीएम"

Highlights सिद्धारमैया ने टीवी चैनल की खबर को भ्रामक बताया, जिसमें कहा गया कि डीके शिवकुमार सीएम नहीं होंगे टीवी चैनल ने सिद्धारमैया के इंटरव्यू के आधार पर खबर चलाई थी आलाकमान शिवकुमार को सीएम नहीं बनाएगा सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा कि मैं कभी भी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता हूं

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिसमें एक टीवी समाचार चैनल ने उनके इंटरव्यू के आधार पर कथित तौर से दावा किया है सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी आलाकमान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य इकाई प्रमुख डीके शिवकुमार को नाम आगे नहीं करेगा। सिद्धारमैया ने उस खबर को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी और अंदरूनी कलह की बात से भी इनकार किया है।

टीवी चैनल द्वारा किये गये दावे के बाद उभरे विवाद पर सफाई पेश करते हुए सिद्धारमैया ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, "यह पूरी तरह से असत्य है और मैंने कभी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं कभी भी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता हूं।" इसके साथ ही सिद्धारमैया ने समाचार चैनल से कथित भ्रामक दावे के संबंध में ट्विटर पर किये गये 'आधारहीन पोस्ट' को हटाने की मांग की।

News article published by @ndtv (Adani TV), alleging that I had commented about Chief Minister candidate in Karnataka, is far from truth.



I never made such comments and will never do such petty politics.



I urge @ndtv to issue clarification and pull down the baseless post. https://t.co/bgIV3QAxtl