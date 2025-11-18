श्री गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी दिवस: सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से देंगे ₹21 लाख

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2025 22:32 IST2025-11-18T22:32:49+5:302025-11-18T22:32:49+5:30

मंगलवार से शुरू हुई यह यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। जबकि 25 नवंबर को इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। 

Shri Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Day: CM Nayab Singh Saini will donate ₹21 lakh from his personal fund to Gurudwara Sahib | श्री गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी दिवस: सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से देंगे ₹21 लाख

श्री गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी दिवस: सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से देंगे ₹21 लाख

यमुनानगर: हरियाणा में मंगलवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सढौरा के ड्योढ़ी साहिब गुरुद्वारा में इस पावन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से ₹21 लाख की धनराशि देने की बात कही। 

मंगलवार से शुरू हुई यह यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। जबकि 25 नवंबर को इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "आज सढौरा के ड्योढ़ी साहिब गुरुद्वारा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित ‘शहीदी यात्रा’ की शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।"

इस पोस्ट पर उन्होंने आगे लिखा, "गुरु साहिब के आदर्श, मानवता, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण, हम सभी को सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह शहीदी यात्रा समाज में शांति, एकता और सद्भाव के संदेश को और अधिक व्यापक रूप से प्रसारित करेगी।

जबकि एक अन्य पोस्ट में सैनी ने बताया, "कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले महासमागम में माननीय प्रधानमंत्री श्री 
नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।" उन्होंने आगे लिखा, "यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य का अवसर है। उनकी उपस्थिति से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम और अधिक प्रेरणादायी एवं स्मरणीय बनेगा।" 

Web Title: Shri Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Day: CM Nayab Singh Saini will donate ₹21 lakh from his personal fund to Gurudwara Sahib

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Nayab Singh SainiGuru Tegh BahadurHaryanaनायब सिंह सैनीगुरू तेग बहादुरहरियाणा