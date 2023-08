"वो जूता भाजपा और सरकार की साजिश थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया", अखिलेश यादव का आरोप

Highlights सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से किये गये हमले को बड़ी साजिश बताया उन्होंने कहा कि वो जूता भाजपा और सरकार की साजिश थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया सरकार की ओर से पिछड़े समुदाय के नेता को अपमानित करने के लिए बाकायदा साजिश रची गई है

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से किये गये हमले को बड़ा मुद्दा बना लिया है और इस प्रकरण में सीधे सूबे की आदित्यनाथ सरकार और उनकी पार्टी भाजपा पर हमला बोल दिया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो जूता भाजपा और प्रदेश सरकार की साजिश थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया।

अखिलेश यादव ने पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता को निशाना बनाया और कहा की पिछड़े समुदाय के एक नेता को अपमानित करने के लिए बाकायदा सरकार की ओर से साजिश रची गई है।

उन्होंने कहा, ''सपा की आयोजित कार्यक्रम को खराब करने और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े समाज के एक बड़े नेता को अपमान करने की साजिश भाजपा और योगी सरकार के इशारे पर रची गई है।''

सपा प्रमुख ने आरोपों की कड़ी में भाजपा पर बेहद तीखा हमला किया और कहा, "जो लोग 'जीरो टॉलरेंस' की बात करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यहां कोई 'जीरो टॉलरेंस' नहीं है। कोई भी किसी कार्यक्रम में प्रवेश कर सकता है और वरिष्ठ नेता का अपमान कर सकता है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं, हम जनता से क्या कहेंगे?”

इसके साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आगे कहा, "विपक्ष के जिन नेताओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा दे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।"

मालूम हो कि बीते सोमवार को लखनऊ में पार्टी के अति पिछड़े महासम्मेलन में आशीष सैनी नाम के कथित हमलावर ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद सपा समर्थकों ने हमलावर आशीष को घेर लिया और उसकी बुरी तरह से पीटाई कर दी।

VIDEO | A man dressed up as an advocate hurls shoe at Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya in Lucknow. The attacker was later roughed up by Maurya's supporters. More details are awaited. pic.twitter.com/OQCU5G3xVE