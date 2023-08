कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने पर शशि थरूर ने खड़गे का जताया आभार

Highlights थरूर ने कहा, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से सम्मानित महसूस हो रहा है उन्होंने कहा, इस प्रमुख संस्थान का हिस्सा बनने के लिए बेहद विनम्र और आभारी हूं रविवार को शशि थरूर, सचिन पायलट, मनीष तिवारी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को CWC में शामिल किया गया है

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे पुरानी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, "मुझे कांग्रेस कार्य समिति का पूर्ण सदस्य बनाने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से सम्मानित महसूस हो रहा है... मैं अपने साथ इस प्रमुख संस्थान का हिस्सा बनने के लिए बेहद विनम्र और आभारी हूं।”

थरूर ने आगे कहा कि हममें से कोई भी उन लाखों प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं के बिना वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है जो पार्टी की जीवनरेखा हैं। बता दें कि रविवार को शशि थरूर, सचिन पायलट, मनीष तिवारी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को भारी चुनावी मौसम से पहले कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया।

थरूर तिरुवनंतपुरम से तीन बार लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। थरूर ने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। वह मल्लिकार्जुन खड़गे से हार गए, जो मौजूदा कांग्रेस प्रमुख हैं।

#WATCH | Congress MP Shashi Tharoor says, "...I am honoured by the decision of the Indian National Congress President Mallikarjun Kharge and the Congress central leadership to make me a full member of the Congress Working Committee...I am deeply humbled and grateful to be a part… https://t.co/eZl8nrZriZpic.twitter.com/l93nSo8pLL