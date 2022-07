देवी काली विवाद के बीच शशि थरूर ने पेश की सफाई, अपने बयान पर बोले- जो कुछ भी करता हूं ट्वीट वो मेरी निजी राय है

Highlights शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत के अलावा उनकी कोई अन्य राय नहीं है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का हवाला देते हुए थरूर ने लिखा कि जो कुछ नहीं के लिए खड़े होते हैं, वे किसी भी चीज के लिए गिर जाते हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह जो कुछ भी ट्वीट करते हैं वह उनकी निजी राय है। थरूर द्वारा ये ट्वीट तब सामने आया जब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा हिंदू देवी काली पर उनकी विवादस्पद टिप्पणी पर थरूर के बयान से खुद को दूर कर लिया। थरूर ने ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत के अलावा उनकी कोई अन्य राय नहीं है।

अलेक्जेंडर हैमिल्टन का हवाला देते हुए थरूर ने लिखा, "जो कुछ नहीं के लिए खड़े होते हैं, वे किसी भी चीज के लिए गिर जाते हैं।" ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के इस बयान की सार्वजनिक रूप से निंदा की कि काली एक "मांस-प्रेमी और शराब-स्वीकार करने वाली" देवी है, तब उन्हें शशि थरूर का समर्थन मिला, जिन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा पर कुछ ऐसा कहने के लिए हमला किया जा रहा था जिसे हर हिंदू जानता है।

Two points: 1. Everything I tweet is my personal opinion. I don’t have any other kind. 2. "Those who stand for nothing, fall for anything." ~ Alexander Hamilton

थरूर ने कहा कि भक्त देवी को भोग के रूप में जो कुछ चढ़ाते हैं, वह देवी के बारे में उनके बारे में अधिक कहते हैं। थरूर की इस टिप्पणी ने उन्हें पार्टी से अलग-थलग कर दिया। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि शशि थरूर ने जो कहा वह पार्टी का स्टैंड नहीं था। नायक ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख है कि जैसा गांधी जी ने कहा था; धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे धर्म के व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसे सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है।"

भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने शशि थरूर पर हमला बोला और इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बयान की मांग की। विवाद पर थरूर की टिप्पणी की आलोचना करते हुए अमित मालवीय ने सवाल किया कि "धर्मनिरपेक्षतावादी" अपने विचारों को केवल हिंदुओं और उनके देवताओं पर ही क्यों चुनते हैं और लागू करते हैं।

Mamata Banerjee’s politics, steeped in brazen minority appeasement, is the reason why her MP made that outright insulting comment on Maa Kaali. TMC must suspend her, ask WB police to file FIR. Sonia Gandhi must also clarify Congress’s stand on it after Shashi Tharoor’s support…