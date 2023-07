शशि थरूर ने मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

Highlights शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की इस्लामिक देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए सराहना की कहा- बड़े मुस्लिम देशों स हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं थे

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की इस्लामिक देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते इस्लामिक देशों से बेहतर हुए हैं।

शशि थरूर समाचार चैनल न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "विदेश नीति को लेकर मैं मोदी शासन का आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुझे याद है कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, जिसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। कांग्रेस सांसद रहते हुए मैंने यह मुद्दा उठाया भी था, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अब जो उन्होंने इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए किया है, वह शानदार है। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। बड़े मुस्लिम देशों स हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं थे। मैं खुशी से अपनी पुरानी आलोचना को वापस लेता हूं।"

भारत इस साल के G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस संगठन का कई बैठकें भारत में आयोजित हो चुकी हैं। थरूर ने इसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा, "भारत ने काफी अच्छे तरीके से इस मौके का लाभ उठाया है और भारत की विशेष मौजूदगी दर्ज कराई है। अब दुनिया भारत को और नजरअंदाज नहीं कर सकती। पीएम मोदी की विदेश नीति पहले से बेहतर हुई है।"

थरूर के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने थरूर के बयान की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी की इस्लामिक दुनिया तक पहुंच अनुकरणीय रही है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हमारे संबंध उत्कृष्ट हैं, विशेषकर अरब जगत के साथ। शशि थरूर ने आखिरकार सच बोल दिया।"

Prime Minister Modi’s outreach to the Islamic world has been exemplary, it couldn’t have been better. Our relations are outstanding, especially with the Arab world…



Shashi Tharoor, perhaps in a moment of weakness, finally spoke the truth. pic.twitter.com/XgwD21NBee