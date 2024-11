Sharda Sinha Last Rites: पटना में होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, बेटे ने कहा- "मां का अंतिम संस्कार भी वहीं होगा, जहां..."

Sharda Sinha Last Rites: भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका और 'बिहार कोकिला' कही जाने वाली शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा ने मंगलवार रात अंतिम सांस ली जिसके बाद बुधवार को उन्हें पटना ले जाया जा रहा है। उनके बेटे ने जानकारी दी कि एयर लिफ्ट के जरिए शारदा सिन्हा को उनके घर पटना ले जाया जाएगा, जहां वह पंचतत्व में विलीन होगीं।

गौरतलब है कि गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बुधवार की सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर पहुंचा क्योंकि उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायिका, जिन्हें 'बिहार कोकिला' के रूप में जाना जाता है, शारदा सिन्हा का मंगलवार को लगभग 9.20 बजे 'सेप्टीसीमिया' के परिणामस्वरूप दुर्दम्य सदमे के कारण निधन हो गया। शारदा सिन्हा मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार के रक्त कैंसर से जूझ रही थीं, जिसका निदान 2018 में हुआ था। सोमवार को उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एक पर रखा गया।

Mortal remains of Sharda Sinha being taken to Patna for last rites



Read @ANI Story | https://t.co/Jp2AzSEz3w#ShardaShinha#shardasinha#Patna#lastritespic.twitter.com/AaWAdES68t