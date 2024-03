Shahnawaz Hussain On Rahul Gandhi: 'नीतीश कुमार-ममता बनर्जी बिछड़ गए', बीजेपी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोला हमला

Highlights लोकसभा चुनाव की घोषणा राहुल गांधी की यात्रा समाप्त बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर किया हमला,कहा भीड़ लेकर चले थे बारी बारी सब पीछे हटते गए बीजेपी ने नीतीश-ममता का दिया उदाहरण

Shahnawaz Hussain On Rahul Gandhi: देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 63 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो गई है। मुंबई में यात्रा के समापन पर न्याय यात्रा हुई। राहुल की इस यात्रा पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस बात के लिए याद की जाएगी कि जब वे चले थे भीड़ लेकर चले थे जिसमें से बारी-बारी कई साथी बिछड़ गए।

