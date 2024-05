सेक्स स्कैंडल मामला: एचडी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Highlights जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री की न्यायिक हिरासत बढ़ी यौन उत्पीड़न और अपहरण का मामला उन पर पीड़ित महिला के बेटे ने दर्ज करवाया फिलहाल मुख्य आरोपी और हासन से सांसद प्रज्वल भारत से फरार हैं

सेक्स स्कैंडल मामला: जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे एचडी रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ गई है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट ने सुनाया। उन्हें SIT ने 4 मई को अपहरण मामले में गिरफ्तार किया था और फिर 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। यौन उत्पीड़न का मामला रेवन्ना और उनके बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरसीपुर में दर्ज किया गया था।

हालांकि, इससे पहले एसआईटी की ओर से मेडिकल चेकअप के दौरान लाए गए पूर्व मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके 40 साल के राजनीतिक करियर में, किसी तरह के आरोप उनके खिलाफ नहीं लगे हैं।

जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े 'अश्लील वीडियो' मामले और उनके खिलाफ आरोपों पर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, "पेन ड्राइव और अन्य चीजें केवल एचडी कुमारस्वामी ही जानते हैं। वह सब कुछ जानते हैं। इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।"

Chikkamagaluru, Karnataka: On 'Obscene videos' case involving JD(S) MP Prajwal Revanna and allegations against him, Deputy CM DK Shivakumar says, "Pen drive and other things only HD Kumaraswamy knows. He knows everything. That's why they're doing all blackmail tactics. Let him… pic.twitter.com/IsHMxAhnMs