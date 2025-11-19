Andhra Pradesh: सुरक्षाबलों ने 7 माओवादियों को किया ढेर, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 10:51 IST2025-11-19T10:50:41+5:302025-11-19T10:51:44+5:30

Andhra Pradesh: हालांकि पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति की पहचान मेतुरी जोखा राव उर्फ ​​शंकर के रूप में हुई है।

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में बुधवार को मुठभेड़ के दौरान सात माओवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। खुफिया एडीजी महेश चंद्र लड्ढा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार के अभियान के क्रम में अब तक सात माओवादी मारे गए हैं।" उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिला माओवादी भी शामिल हैं, हालांकि पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति की पहचान मेतुरी जोखा राव उर्फ ​​शंकर के रूप में हुई है।

अधिकारी ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि श्रीकाकुलम निवासी शंकर आंध्र ओडिशा सीमा (एओबी) का प्रभारी (एसीएम) था और तकनीकी चीजों, हथियार निर्माण, संचार में विशेषज्ञता रखता था। 

टॅग्स :Andhra PradeshnaxalNaxal Attackआंध्र प्रदेशनक्सलनक्सल हमला