'अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दिया जाए', मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की

Highlights फिलहाल राज्य के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी कहा- अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दिया जाए

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही स्वामी ने कहा है कि स्थिति से निपटने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

स्वामी ने ट्वीट करके कहा, 'अब समय आ गया है कि बीजेपी की मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शासन लागू कर दिया जाए। अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दिया जाए।'

Time is now to sack the BJP Manipur Govt and impose Central Rule under Article 356 of the Constitution. Send Amit Shah to Sports Ministry.