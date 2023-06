जिंदगी की जंग में हारः 52 घंटों के बाद बोरवेल से निकाली गई ढाई साल की सृष्टि और 25 घंटे तक पिलर के बीच फंसे 12 वर्षीय रंजन कुमार की मौत

Highlights नासरीगंज स्थित नदी पर बने पुल के पैर में फंसा 12 साल का बच्चा मृत लाया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की को बोरवेल से मृत अवस्था में बाहर निकाला गया था। बालिका के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है।

नई दिल्लीः जिंदगी की जंग में दो मासूम हार गए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में करीब 52 घंटों के बाद बृहस्पतिवार को बोरवेल से निकाली गयी ढाई साल की लड़की को अस्पताल ले जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। ट्रामा सेंटर सदर अस्पताल के डॉ. ब्रजेश कुमार ने कहा कि रोहतास के नासरीगंज स्थित नदी पर बने पुल के पैर में फंसा 12 साल का बच्चा मृत लाया गया था।

Madhya Pradesh | The 2.5-year-old girl rescued from the borewell in Mungaoli village of Sehore district passes away



FIR registered against the owner of the farmland and the person responsible for the borewell, further investigation underway: Mayak Awasthi, SP Sehore pic.twitter.com/BQYZ6Gk4Pj — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 8, 2023

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की को बोरवेल से मृत अवस्था में बाहर निकाला गया था। अधिकारी ने कहा कि बालिका के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। सृष्टि नाम की बच्ची मंगलवार दोपहर करीब एक बजे बोरवेल में गिरी थी और तभी से उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी।

Madhya Pradesh | Despite all our attempts, we could not save the girl. Postmortem by a team of two doctors reveals that the body is in a decomposed state, further details awaited: Collector Sehore



The cause of death is due to suffocation, says the doctor. pic.twitter.com/kx0O6R639W — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 8, 2023

#WATCH | Rohtas, Bihar: The 12-year-old child who got trapped was brought dead. He was brought here in the Ambulance but we could not provide any treatment as he was brought dead: Dr Brajesh Kumar, Trauma Center, Sadar Hospital pic.twitter.com/xe3TixpuqU — ANI (@ANI) June 8, 2023

#UPDATE | Rohtas, Bihar: The 12-year-old child who got trapped in the foot of the bridge built on a river located in Nasriganj, was brought dead: Dr. Brajesh Kumar of Trauma Center, Sadar Hospital — ANI (@ANI) June 8, 2023

बिहार के रोहतास जिले में करीब 25 घंटे बाद सोन पुल के पिलर और दीवार के बीच फंसे बच्चे को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि कल से ही 12 साल का बच्चा पुल के पिलर में फंसा हुआ था। 25 घंटे तक पिलर के बीच फंसे रहने से उसकी हालत खराब हो गई थी।

#WATCH | The 2.5-year-old girl who was rescued from the borewell in Mungaoli village of Sehore district has passed away#MadhyaPradeshpic.twitter.com/BTlwWMhvYR — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 8, 2023

रेस्क्यू के बाद बच्चे को एम्बुलेंस से सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया था। बता दें कि नासरीगंज-दाऊदनगर सोन पुल के पिलर और दीवार के बीच एक 12 वर्षीय किशोर फंस गया है। यह बच्चा दो दिनों से लापता था। पिलर और दीवार के बीच फंसे होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

