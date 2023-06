Sehore: जिंदगी से हार गई ढाई साल की मासूम, बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, लेकिन...

Highlights एम्बुलेंस में जिला अस्पताल ले जाया गया था। ढाई साल की मासूम जिंदगी से जंग हार गई। तीन दिन तक ऑपरेशन चलाया गया था।

सीहोरः मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बोरवेल में फंसी ढाई साल की लड़की को आखिरकार तीसरे दिन बृहस्पतिवार की शाम को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ढाई साल की मासूम जिंदगी से जंग हार गई। तीन दिन तक ऑपरेशन चलाया गया था।

Madhya Pradesh | Despite all our attempts, we could not save the girl. Postmortem by a team of two doctors reveals that the body is in a decomposed state, further details awaited: Collector Sehore



The cause of death is due to suffocation, says the doctor. pic.twitter.com/kx0O6R639W