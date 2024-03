निर्भया, हाथरस और श्रद्धा वॉकर मामलों में पीड़ितों की वकील सीमा कुशवाह भाजपा में हुईं शामिल

Highlights सुप्रीम कोर्ट की वकील और बसपा नेता सीमा कुशवाह सोमवार को भाजपा में शामिल हो गईं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उनका पार्टी में स्वागत किया उन्हें निर्भया, हाथरस और श्रद्धा वॉकर मामलों में पीड़ितों की वकील के रूप में जाना जाता है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की वकील और बसपा नेता सीमा कुशवाह सोमवार को भाजपा में शामिल हो गईं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उनका पार्टी में स्वागत किया। कुशवाह को निर्भया सामूहिक बलात्कार, हाथरस सामूहिक बलात्कार और श्रद्धा वाकर हत्या जैसे ऐतिहासिक मामलों में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है।

कुशवाह जनवरी 2022 में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गईं थी। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता की मां का प्रतिनिधित्व करने के बाद कुशवाह को प्रसिद्धि मिली। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्भया ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की और बलात्कार पीड़ितों की ओर से न्याय की वकालत करने के लिए एक अभियान शुरू किया।

निर्भया बलात्कार मामले ने 2012 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था जब दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा, जिसे निर्भया के नाम से जाना जाता था, के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। दुखद रूप से, 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

पीड़िता को न्याय मिलने में सात साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा दोषियों के वकील की अंतिम याचिका खारिज किए जाने के बाद, निर्भया मामले के चारों अपराधियों को 20 मार्च, 2020 को सुबह 5:30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।

