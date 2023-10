Kulgam Encounter: सुरक्षाबलों ने हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े दो आतंकवादियों को मार गिराया, हथियार बरामद

Highlights कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े थे मुठभेड़ स्थल से 2 एके सीरीज की राइफलों समेत गोला बारूद बरामद

कुलगाम: जम्मू-कश्मीर में कुलगाम पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े दो आतंकवादियों को मार गिराया। उनकी पहचान फ्रिसल के बासित अमीन भट और हावूरा, कुलगाम के साकिब अहमद लोन के रूप में की गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादी कई आतंकी अपराध मामलों में शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से 2 एके सीरीज राइफलों सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। सभी बरामद सामग्रियों को आगे की जांच के लिए केस रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान जारी रहेगा। कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Kulgam Encounter | Kulgam Police alongwith security forces neutralized two terrorists linked with proscribed terror outfit HM in South Kashmir’s Kulgam. They have been identified as Basit Amin Bhat of Frisal & Saqib Ahmad Lone of Hawoora, Kulgam. As per police records both the…