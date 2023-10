आप नेता अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला, देखें वीडियो

Highlights ईडी ने आप नेता अमानतुल्ला खान के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की। ये मामले दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित हैं, जहां खान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आम आदमी पार्टी ने सिंह की गिरफ्तारी को नरेंद्र मोदी सरकार का तानाशाही कदम बताया है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दो एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। ये मामले दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित हैं, जहां खान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। दिल्ली विधानसभा में ओखला निर्वाचन क्षेत्र के 49 वर्षीय प्रतिनिधि अमानतुल्ला खान को पिछले साल इसी मामले में दिल्ली एसीबी ने गिरफ्तार किया था और बाद में सितंबर 2022 में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

