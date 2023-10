SC ने बिहार के जातीय जनगणना सर्वे पर रोक से किया इनकार, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Highlights एससी ने बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को रोकने से मना कर दिया बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जनगणना के आंकड़ें जारी किए थे इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार को हरी झंडी दी थी

नई दिल्ली: बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके साथ ही एससी ने कहा कि आंकड़ें प्रकाशित होने से हम नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार के नीति निर्माण में दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं।

याचिका पर सुनवाई संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने की है। यह सुनवाई पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती वाली याचिका पर अपना आदेश रखा है। बताते चले कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए हरी झंडी दी थी।

Supreme Court issues notice to Bihar Government on the plea relating to caste-based survey in the state and lists the matter for January 2024.



Supreme Court refuses to stay the issue arising due to the publishing of data of the caste-based survey in the state. pic.twitter.com/UClBeLEve5