मोहम्मद जुबैर को SC से राहत, यूपी में दर्ज सभी FIR में कार्रवाई नहीं करने के दिए आदेश, योगी सरकार को भेजा नोटिस

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 20 जुलाई तक किया स्थगित यूपी सरकार से जुबैर के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई पर लगाई रोक जुबैर की ओर से दाखिल याचिका में की गई है यूपी में सभी एफआई को रद्द करने की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए स्थगित किया है, जिसमें यूपी में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर की तरफ से दायर याचिका में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह एफआईआर को रद्द कर करने और एसआईटी के गठन को भी चुनौती देने की मांग की गई है।

