सुप्रीम कोर्ट का पतंजलि पर फूटा गुस्सा, नियम के विपरीत भ्रामक और झूठे विज्ञापन फैलाने पर किया बैन

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के नेतृत्व में चल रही आयुर्वेद फर्म पतंजलि द्वारा किए गए विज्ञापन को गलत ठहराते हुए उसपर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इस मामले में भारत में लोकप्रिय आयुर्वेद ब्रांड द्वारा भ्रामक और झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगे हैं। इसके साथ ही पतंजलि को गलत एड के लिए मानहानि नोटिस भी जारी कर दिया है।

साक्ष्य-आधारित दवा को बदनाम करने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बात की जानकारी बार एंड बैंच द्वारा बताई गई है। शीर्ष अदालत ने पिछले निर्देशों के विपरीत पारंपरिक रसायन-आधारित दवाओं पर पतंजलि के दावों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

