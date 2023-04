सऊदी एयरलाइंस के एक विमान की कोलकाता हवाई अड्डे पर हुई आपातकालीन लैंडिंग, कोई नुकसान की खबर नहीं

Highlights सऊदी एयरलाइंस के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग हुई है। यह लैंडिंग कोलकाता हवाई अड्डे पर हुई है। बताया जा रहा है कि सऊदी एयरलाइन के पायलट ने बीच हवा में विंडशील्ड के फटने की सूचना दी थी।

कोलकाता: सऊदी एयरलाइंस के एक कार्गो विमान द्वारा कोलकाता हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने की एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि विमान ने सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर ली है और किसी प्रकार की कोई क्षति की खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी से यह पता चला है कि बीच हवा में विंडशील्ड के फटने के कारण यह लैंडिंग हुई है। यह लैंडिंग दोपहर 12:02 बजे कोलकाता हवाईअड्डे पर हुई है।

A Saudia airlines cargo flight made an emergency landing at Kolkata airport after the pilot reported that a windshield cracked mid-air. The aircraft landed safely at Kolkata airport at 12:02 pm: Airport officials to ANI pic.twitter.com/eUgEY2JHlP