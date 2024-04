Saran Lok Sabha Seat 2024: सारण से चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य, एनडीए नेताओं ने कहा- लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटी को चुनाव में उतार दिया

Highlights पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटी को चुनाव में उतार दिया। हमारी 5 बहनें बच गईं हैं, उनको कब उतारते हैं ये बताएं?

Saran Lok Sabha Seat 2024: राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर एनडीए लगातार लालू परिवार पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में चिराग पासवान भी रोहिणी आचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार शुरू किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्यों ने राजीव प्रताप रूडी को हराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है।

जहां हम लोग नामांकन से लेकर तमाम तरह के चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चार तारीख को पीएम मोदी बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज कर देंगे तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। यह दर्शा रहा है कि वह गठबंधन कितना असहज है।

ऐसे में बिहार की जनता तक यह संदेश पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है तो वहीं महागठबंधन के लोग अभी तक सीट और प्रत्याशी के विवाद में ही फंसे हुए हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन सभी 40 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम नामांकन के लिए भागलपुर जा रहे हैं।

उसके बाद हम जमुई जाएंगे। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। ऐसे में यह मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए गर्व की बात है। आज से हम वहीं रहकर कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। इधर, भाजपा के नेताओं ने भी सारण सीट से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को लेकर लालू यादव पर हमला बोला।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की बेटी का सम्मान नहीं और जो बेटी बहू बनकर सिंगापुर चली गईं। उन्होंने कहा कि वे बिहार में उम्मीदवार बन रही हैं तो उनके लिए बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी हैं।

बिहार के प्रति सजग हैं उनके साथ या फिर वे बिहार से सिंगापुर जाकर वहां की सेवा करें उनके साथ चलना है। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग चिंतित हैं कि लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटी को चुनाव में उतार दिया। हमारी 5 बहनें बच गईं हैं, उनको कब उतारते हैं ये बताएं?

