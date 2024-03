आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरी बार पद की ली शपथ

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोर्ट की इजाजत के बाद राज्यसभा की संसद में दोबारा सांसद पद की शपथ ली। आप नेता संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने आज उनके राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर कहा, "यह हमारे लिए खुशी का दिन है। आखिरकार संजय सिंह शपथ लेंगे। वह निश्चित रूप से उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे जो (दिल्ली के सीएम) अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दी हैं"।

दिल्ली में स्थित कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के वकील और जेल अधीक्षक से राज्यसभा सचिवालय से इस बारे में बात करने को कहा था कि उन्हें शपथ ग्रहण के लिए संसद में कब ले जाया जाना चाहिए।

दिन में हुई सुनवाई के दौरान, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सनय सिंह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें शपथ ग्रहण के लिए 8 फरवरी या 9 फरवरी को राज्यसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।

After delaying for a month, Vice President of India Jagdeep Dhankar was ordered by Court to administer Oath of Office to AAP Leader of Floor in Rajya Sabha Sanjay Singh...



"Truth Shall Triumph" pic.twitter.com/1sX2RyBWto