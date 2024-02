Sandeshkhali Unrest: पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज की चपेट में आए प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार

Sandeshkhali Unrest: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा जिसकी चपेट में आने से मजमूदार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह संघंर्ष तब शुरू हुआ जब पार्टी कार्यकर्ता संदेशखाली में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, जहां महिलाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही हैं।

#WATCH | Basirhat, North 24 Parganas | West Bengal BJP president Majumdar injured as Police resorted to lathi charge and a scuffle broke out between Police and party workers. The Police personnel were trying to take Majumdar back to the hotel from where he had left.



