Sandeshkhali Controversy: तृणमूल नेता अजीत मैती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खुद को बता रहे थे 'पाकसाफ'

Highlights संदेशखाली विवाद में बंगाल पुलिस ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया पुलिस ने अजीत मैती को बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया है गिरफ्तारी से पूर्व अजीत मैती खुद को बेकसूर बता रहे थे और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे थे

कोलकाता: संदेशखाली विवाद में बंगाल पुलिस ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अजीत मैती को बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार गिरफ्तारी से पहले अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में बोलते हुए अजीत मैती ने सोमवार को कहा, ''मैं बार-बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर मैंने किसी की जमीन या पैसा हड़प लिया है तो पुलिस को लिखकर दे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो मैं जिम्मेदारी लूंगा।"

TMC leader Ajit Maity has been arrested by Sandeshkhali Police today; he was detained by police yesterday, confirms Police Sources



(File pic) pic.twitter.com/8t8P7dWk8f