संचार साथी ऐप में क्या है खासियत, जिसे हर फोन में डाउनलोड कराना चाहती है सरकार? जानें

Sanchar Saathi App: संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुरक्षा उपकरण है जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी, फोन चोरी और फर्जी कॉल/मैसेज जैसी समस्याओं से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके नाम पर चल रहे सिम कार्ड की जांच करने, चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने और संदिग्ध नंबरों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे दूरसंचार सुरक्षा बढ़ती है।

हालांकि, विपक्षी नेताओं ने इस ऐप का विरोध किया है और इसे जासूसी ऐप बताया है। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने सभी के लिए यह ऐप इच्छानुसार डाउनलोड करने वाला बताया है। सरकार का कहना है कि लोग अपनी मर्जी से इसे फोन में रख और हटा सकते हैं।

इसे क्यों बनाया गया?

भारत में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। स्कैमर हर दिन लोगों को ठगने के लिए फ़र्ज़ी कॉल, फ़िशिंग मैसेज और चोरी हुए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं।

सरकार को एक ही जगह समाधान चाहिए था। इसलिए उन्होंने नंबर स्पूफ़िंग, फ़र्ज़ी KYC रिक्वेस्ट और फ़ोन चोरी जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए संचार साथी बनाया।

क्या है इसके खास फीचर?

1. चक्षु – आपका फ्रॉड रिपोर्टर

यह फ़ीचर आपको संदिग्ध एक्टिविटी की रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को करने देता है।

आप स्पैम कॉल, फ़र्ज़ी SMS मैसेज, WhatsApp स्कैम या फ़िशिंग लिंक को फ़्लैग कर सकते हैं। अगर कोई आपको फ़र्ज़ी बैंक मैसेज या संदिग्ध KYC अपडेट रिक्वेस्ट भेजता है, तो बस चक्षु के ज़रिए इसकी रिपोर्ट करें।

2. अपने नाम पर कनेक्शन चेक करें

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने आपकी पहचान का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है? यह टूल आपको आपके नाम से जुड़े सभी कनेक्शन दिखाता है।

पहचान की चोरी को जल्दी पकड़ने में यह बहुत काम का है। बहुत से लोग इस तरह बिना इजाज़त वाले SIM कार्ड का पता लगा लेते हैं।

3. चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन ब्लॉक करें

आप इसके IMEI नंबर का इस्तेमाल करके इसे पूरे देश में ब्लॉक कर सकते हैं।

IMEI आपके फ़ोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसे ढूंढने के लिए बस *#06# डायल करें, या SMS से 14422 पर “KYM” भेजें।

एक बार ब्लॉक हो जाने पर, फ़ोन बेकार हो जाता है, भले ही कोई उसमें नया SIM कार्ड डाल दे।

4. अपना हैंडसेट वेरिफ़ाई करें

ऐप वेरिफ़ाई कर सकता है कि आपका डिवाइस असली है और भारत में कानूनी तौर पर बेचा जा रहा है।

इससे आपको नकली फ़ोन खरीदने से बचने में मदद मिलती है और यह पक्का होता है कि आप गैर-कानूनी इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

5. दूसरे काम के टूल

उन इंटरनेशनल कॉल की रिपोर्ट करें जो लोकल (स्पूफ़िंग) लगती हैं। असली बैंक कॉन्टैक्ट नंबरों की वेरिफाइड लिस्ट एक्सेस करें। 14522 पर कॉल करके वन-टाइम OTP वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर करें।

ऐप ठीक से काम करने के लिए कई परमिशन मांगता है। फ्रॉड पैटर्न पहचानने में मदद के लिए इसे आपके कॉल लॉग और SMS का एक्सेस चाहिए। कैमरा परमिशन IMEI नंबर स्कैन करने में मदद करती है। नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक और रिपोर्ट के बारे में अपडेट रखते हैं।

सरकार का कहना है कि यह डेटा प्राइवेट रहता है और थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है।

Web Title: Sanchar Saathi app about its benefits which government wants downloaded on every phone