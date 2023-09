Sanatana remark row: भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, सरकार बर्खास्त करने की दी चेतावनी

Highlights ब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखा पत्र में 'सनातन धर्म' के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए द्रमुक मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की कहा- अगर वह एक बार फिर सनातन धर्म की निंदा करते हैं तो मैं तमिलनाडु राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए काम करूंगा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखकर 'सनातन धर्म' के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए द्रमुक मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर स्वामी ने यह भी कहा कि अगर उदयनिधि फिर से "सनातन धर्म का अपमान" करने का प्रयास करेंगे तो वह एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने के लिए काम करेंगे। दिग्गज नेता ने यह भी कहा कि उदयनिधि भाई-भतीजावाद के कारण मंत्री हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, राज्य कोई महासंघ नहीं है, "मैंने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र भेजकर भाई-भतीजावाद के आधार पर मंत्री रहे स्टालिन के बेटे पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है। अगर वह एक बार फिर सनातन धर्म की निंदा करते हैं तो मैं तमिलनाडु राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए काम करूंगा। मैंने 1991 में साबित कर दिया था कि भारत एक संघ है।"

