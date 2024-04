Samrat Choudhary On Lalu Yadav: 'मेरा घर लालू यादव ने तुड़वाया', बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को दिया जवाब

Highlights नवादा में पीएम मोदी की रैली तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया पीएम की रैली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल

SamratChoudhary On LaluYadav:बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने मेरा घर तुड़वाया। चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। दरअसल, पीएम मोदी की रैली नवादा में हो रही है और रैली पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा था। उन्होंने पीएम से 10 सवाल पूछे। इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उनपर कार्रवाई की थी। मानवाधिकार आयोग ने उन पर कार्रवाई की। लालू यादव के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

#WATCH | On PM Modi's rally in Nawada, Bihar deputy CM Samrat Choudhary says, "We welcome PM Modi tothe land of Bihar."



On RJD leader Tejashwi Yadav's post on social media platform 'X', he says, "He should explain when his father was the CM and National President of the party,… pic.twitter.com/MzRni4dW7I — ANI (@ANI) April 7, 2024

गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने नवादा रैली को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बिहार में एक बार फिर भाजपा-एनडीए की भारी लहर देखने को मिल रही है। नवादा की जनसभा में मतदान को लेकर उत्साहित अपने परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी के जमुई दौरे पर अच्छा माहौल बना। आज वह नवादा में रहेंगे। बड़ी भीड़ आ रही है। राजद और महागठबंधन की जड़ें हिल गई हैं। बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम सब इंतजार कर रहे हैं।

VIDEO | Here's what BJP leader Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) said about PM Modi's scheduled visit to Nawada today for an election rally.



"A good environment was created when PM Modi visited Jamui. Today, he will be in Nawada. Big crowd is coming. The roots of RJD and… pic.twitter.com/kAXamIFHXP — Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2024

पीएम मोदी की नवादा रैली पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया को भी पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। एक तरफ हमारे पास पीएम की गारंटी है और दूसरी तरफ, हमारे पास एक मजबूत गठबंधन (एनडीए) है, जो आश्वस्त करता है कि हम बिहार में 40 सीटें जीतने जा रहे हैं।

#WATCH | Patna: On PM Modi's Nawada's rally, National President of Lok Janshakti Party Chirag Paswan says, "It's not just Bihar, but the whole country and even the world have full faith in PM Modi's guarantee...On one side, we have PM's guarantee and on the other side, we have a… pic.twitter.com/HFAGEgE9UR — ANI (@ANI) April 7, 2024

पीएम मोदी की रैली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह 11 बजे की रैली को देखने के लिए सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया।

