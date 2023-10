Same Sex Marriage Verdict: सुप्रीम कोर्ट के सामने गे कपल ने रचाई सगाई, 3 लाख लोगों ने देखा, जानिए कारण

Highlights सुप्रीम कोर्ट के सामने दो गे ने रचाई सगाई सोशल मीडिया पर कपल को मिल रही हैं बधाईयां कपल बोले लड़ाई के लिए फिर लौटेंगे

Same Sex Marriage Verdict: सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इस वायरल फोटो में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो गे कपल एक दूसरे को अंगुठी पहना रहे हैं। ट्विटर पर अनन्या कोटिया ने एक फोटो ट्वीट की है। दोनों एक दूसरे को अंगुठी पहनाकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

Yesterday hurt. Today, @utkarsh__saxena and I went back to the court that denied our rights, and exchanged rings. So this week wasn't about a legal loss, but our engagement. We'll return to fight another day. pic.twitter.com/ALJFIhgQ5I