मणिपुर घटना को लेकर साकेत गोखले ने की सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग, ट्वीट कर कहा ये

Highlights गोखले ने कहा कि आपको मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वीडियो पर आक्रोश के कारण संकट फिर से तूल पकड़ने के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर सिंह के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया।

नई दिल्ली: मणिपुर की दो महिलाओं के साथ घृणित व्यवहार पर देशव्यापी आक्रोश के बीचतृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग दोहराई। गोखले ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि कुकी जनजाति की दो महिलाओं को नग्न घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही गिरफ्तार क्यों किया गया।

घटना पर सीएम के पहले ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ एक पोस्ट में सिंह को टैग करते हुए गोखले ने आरोप लगाया, "क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए वीडियो के वायरल होने का इंतजार कर रही थी?...क्या ये बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या आपके लोग? उन्हें 78 दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और वीडियो वायरल होने के बाद ही गिरफ्तार किया गया? उनकी रक्षा कौन कर रहा था?"

उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में संकट के पीछे सिंह के बुरे मंसूबों को जिम्मेदार ठहराया, जो 3 मई से कुकी और मेइतीस के बीच व्यापक झड़पों का खामियाजा भुगत रहा है। गोखले ने कहा, "आप जातीय सफाए की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैतेई और कुकी को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर हमें मणिपुर को आपके बुरे मंसूबों से बचाना है तो आपको इस्तीफा देना होगा।"

“Suo moto cognizance”?



There was an FIR registered regarding that shocking crime on 4th May. And for 78 days, not a single accused was arrested.



How is it “suo moto” when an FIR already exists?



Were the police waiting for the video to go viral to arrest the perpetrators?… pic.twitter.com/5WpuRWW63f