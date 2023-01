पुणे में गौहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की मांग को लेकर सकल हिन्दू समाज ने निकाला जनाक्रोश मोर्चा, देखें तस्वीरें

Highlights सकल हिंदू समाज द्वारा यह मोर्चा पुणे में लाल महल से डेक्कन क्षेत्र तक निकाला सकल हिन्दू समाज ने इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की इस विशाल रैली के संगठन ने हिंदुओं से धर्म के लिए एक दिन निकालने का आवाह्न किया था

पुणे: गौहत्या, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर सकल हिन्दू समाज एक रैली का आयोजन कर रहा है। इस मोर्चा के माध्यम से सकल हिन्दू समाज यह चाहता है कि ये कानून पूरे देश में लागू हो। रैली रविवार की सुबह 10 बजे हुई। सकल हिंदू समाज द्वारा यह मोर्चा पुणे में लाल महल से डेक्कन क्षेत्र तक निकाला। इस रैली में सैकड़ों की भीड़ थी।

इससे पहले संगठन ने हिंदुओं से धर्म के लिए एक दिन निकालने का आवाह्न किया। सकल हिंदू समाज ने दिसंबर 2022 में पिंपरी चिंचवाड़ में एक ऐसा ही मोर्चा निकाला था। हिन्दू संगठन का मानना है कि हिंदुओं को या तो लालच देकर या जबरन धर्मांतरित किया जा रहा है। लिहाज सकल हिन्दू समाज ने इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की।

यह मोर्चा ऐसे समय में निकाला गया है जब हिंदू, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग को लेकर एक साथ आए हैं। कानूनों के अलावा, सकल हिंदू समाज की मांग है कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस (पुण्यतिथि) को धर्मवीर दिवस के रूप में धर्म के लिए उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में घोषित किया जाए।

Maharashtra | Sakal Hindu Samaj holds 'Hindu Jan Aakrosh Morcha' from Lal Mahal to Deccan area in Pune demanding laws against the killing of cows, 'love jihad' & religious conversions pic.twitter.com/GlUtcL2z6o